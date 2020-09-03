В Новосибирской области от коронавируса умерли три человека: что о них известно

От коронавируса умерли еще три человека. Фото: архив КП
В четверг, 3 сентября, стало известно о том, что в Новосибирской области за последние сутки от коронавируса умерли еще три пациента инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в опрештабе правительства региона.
— Скончались еще три пациента: мужчины, двоим было 65 лет, третьему — 80 лет. Всего от коронавируса в регионе умерли 367 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в реанимации находятся 43 человека, подключены к аппарату ИВЛ 9 пациентов.
За последние сутки коронавирусом заболели еще 50 человек, выздоровели — 58 пациентов.
В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности: он будет действовать до конца сентября. Пять больниц, перепрофилированных под коронавирусные госпитали, в ближайшее время вернуться к обычной работе. По-прежнему закрыты кинотеатры, также под запретом массовые мероприятия.
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