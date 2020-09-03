В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 50 человек

Благодаря усилиям врачей снижается число заболевших.
Фото: Виталий КАРНАУХ
В четверг, 3 сентября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 50 заболевших коронавирусом за сутки. Выздоровели за сутки больше — 58 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 11 551 сибиряков, из них — 684 ребенка. 10 287 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались всего 367 человек, — рассказали в оперативном штабе.
В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 9 пациентов
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 18 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 894 взрослый пациент.
Всего в Новосибирской области провели 429 449 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 341 житель региона, 36 822 человека сняты с меднаблюдения.
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