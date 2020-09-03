Сибиряку на джипе, влетевшему в толпу возвращавшихся с дискотеки подростков, вынесли приговор

Вынесли приговор водителю, насмерть сбившего подростка в Барабинске. Фото: Константин Терещенко

В четверг, 3 сентября, Барабинский районный суд вынес приговор водителю, который влетел в толпу подростков, возвращавшихся с дискотеки. ДТП произошло почти год назад, 26 октября. Один из мальчиков умер в больнице спустя три месяца.

— Мужчину приговорили к шести лет в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Также ему нужно будет выплатить моральную компенсацию и возместить расходы на погребение подростка, — сообщили в суде.

Мама погибшего подростка после заседания сказала, что с решением суда согласна.

Мальчик возвращался с дискотеки, когда его задавил джип.

Напомним, ДТП произошло на пересечении улицы Ермака и Колхозного переулка в Барабинске. По словам матери, водитель за рулем джипа был пьяный. Он даже не сразу понял, что произошло. По словам матери, в полиции объяснили, что у машины даже тормозного пути не было.

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