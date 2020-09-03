Пробки в Новосибирске 3 сентября 2020 года: стоит Октябрьский мост и улица Немировича-Данченко

На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля. Фото: «АСТ-54»

Пробки в Новосибирске 3 сентября 2020 года: движение затруднено на Октябрьском мосту и улице Немировича-Данченко.

На мосту произошло тройное ДТП. Как сообщают очевидцы, там столкнулись «Toyota Camry» и «Toyota Sprinter» и кроссовер.

— Виновник вилял по рядам очень агрессивно, подрезал, потом резко перестроился через 3 ряда, ушел в занос. Как итог вылетел на встречную полосу, пострадали 2 автомобиля, я был как свидетель. Виновника зажало, подходя к его машине был сильный запах алкоголя, — рассказал подробности подписчик паблика «АСТ-54».

Парализовано движение на Октябрьском мосту и в районе станции метро «Студенческая». Фото: «2Гис»

Сейчас затруднен проезд на Октябрьском мосту и прилегающим к нему улицам, в частности улица Немировича-Данченко.

— Ну что стоим? — возмущаются водители.

— Что опять происходит? Люди ездить разучились. Левый берег проклят.

КП-Новосибирск уточняет причину аварии.

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