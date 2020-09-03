«Вы чем его поливали?»: новосибирец нашел в лесу гигантский груздь

Под Новосибирском грибник нашел гигантского груздя. Фото: Егор Клименков

Сибиряк по имени Егор нашел в лесу гигантский груздь. Мужчина сфотографировал свою находку и поделился снимком в соцсети. КП-Новосибирск он рассказал, где нашел его и что сделал.

— Груздь нашел в лесу в районе села Ярково. Он оказался целым, не червивым. Я его забрал и засолил. Одного гриба хватило на баночку объемом 200 граммов, добавил туда чеснок и зелень, — рассказал КП-Новосибирск Егор.

Подписчики паблика «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2020» удивились размеру груздя.

— Ого! Вы чем его поливали? — написали подписчики группы.

Напомним, студент магистратуры НГТУ Илья Песчинский отправился за грибами в поселок Юный Ленинец. Там он нашел огромный сморчок. Ножка гриба оказалась длиной в 20 сантиметров. Сам гриб вместе со шляпкой достигает 25 см в длину.

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