После смертельной вечеринки в Академгородке уволили начальника жилищно-коммунального управления

Уволили директора жилищно-коммунального управления в Академгородке. Фото: «Навигатор»

Без объяснения причин уволили директора ФГБУ «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного центра» Виталий Михеев. Решение было принято в Москве в Министерстве науки и высшего образования РФ. Об этом руководитель узнал, находясь на больничном, сообщает издание «Навигатор».

Первого сентября в учреждении был назначен временно исполняющий обязанности. Им стал Игорь Горбовский. Ранее он работал в министерстве ЖКХ региона, а в последние годы его деятельность была связана с московским холдингом «Мой коммунальный стандарт», сообщает источник издания.

Напомним, на балансе этой организации находилось здание, где прошла смертельная вечеринка. Трагедия произошла в феврале 2020 года. Во время молодежного праздника рухнула крыша у пристройки. Под завалами оказались несколько человек. Одна девушка погибла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Там не было отопления, разрешений на вечеринку не давали: что известно о здании, где на студентов упала крыша.

Кафе-бар «Родня» был закрыт еще летом. Пристройка, сделанная одним из арендаторов, была очень ненадежной конструкцией. (подробнее)

«Это была ее первая тусовка»: знакомый рассказал о девушке, погибшей под завалами нелегального ночного клуба.

Туяне Прушеновой было 22 года, она приехала в Новосибирск учиться на медика, но вечеринка в Академгородке стала для нее первой и последней. (подробнее)