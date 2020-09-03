«Нашли в тяжелом состоянии»: сибиряк чуть не погиб, собирая грибы в лесу

Грибника нашли в лесу в тяжелом состоянии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском, в районе Барабинска, поход в лес для 72-летнего мужчину едва не закончился трагедией. Сибиряк собирал грибы, и настолько увлекся, что не заметил, как заблудился. Родные переживали, что мужчины слишком долго нет, и обратились в полицию. Было принято решение к поискам привлечь спасателей.

— Спасатели Куйбышевского поисково-спасательного отряда приступили к поискам мужчины. Они при помощи специальных сигналов прочесывали лесной массив. Спустя почти три часа мужчина был найден в тяжелом состоянии и передан врачам «скорой помощи», — рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Спасатели напоминают, что когда вы идете в лес, даже на 30 минут, возьмите с собой спички, запас воды и еды, теплую одежду, проверьте, что бы телефон был заряжен полностью.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или попали в беду, обращайтесь по телефонам: 112, 237-08-94.

Напомним, КП-Новосибирск писала, как в лесу потерялся подросток. Он с дедушкой на велосипеде отправился за чагой. В какой-то момент мальчик отстал от него, а потом свернул не на ту тропинку. Спустя 10 часов, ребенок сам нашел выход из леса.

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