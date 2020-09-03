Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За последние сутки скончались три человека от коронавируса. Фото: КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 3 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 439 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 45 человек, выписали с выздоровлением 63 пациента. К сожалению, еще три человека умерли в инфекционном госпитале. Все они пожилые люди. Всего за время эпидемии скончались 364 пациента.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрирован 11 501 случай COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 685 детей, выздоровели 10 229 пациентов.

В реанимации находятся 33 человека, к аппарату ИВЛ подключили 8 пациентов.

В Новосибирской области действует режим повышенной готовности. Он продлится до конца сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru