В Новосибирске кинотеатры просят разрешить им возобновить работу после карантина

Ранее власти региона заявляли о том, что кинотеатры возобновят свою работу в начале сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области продолжается постепенное снятие ограничительных мер, в регионе открываются различные заведения и снимаются запреты. Однако до сих пор остаются закрытыми кинотеатры: их владельцы готовы требовать у властей разрешить им работу. По их словам, они полностью готовы к тому, чтобы открыться.

— Нам обещали, что разрешат открыться с 1 сентября, — рассказала изданию ЧС-ИНФО представитель кинотеатра. — Мы последние деньги потратили на то, чтобы подготовиться к открытию. Закупили антисептики и прочее. И вот выясняется, что мы — снова в пролете!

Стоит отметить, что ранее власти региона заявляли о том, что кинотеатры возобновят свою работу в начале сентября. Тем не менее, из всех развлекательных заведений именно они все еще остаются закрытыми. При этом во многих других городах страны, люди уже могут посмотреть кино на большом экране.

По словам представителей кинотеатров, в ответ на их жалобы власти рекомендуют воспользоваться федеральными мерами поддержки. И действительно, кинозалы могли получить субсидию в размере одного МРОТ на каждого трудоустроенного сотрудника. Но только за апрель, май и июнь. В августе кинотеатры Москвы открылись и федеральная помощь прекратилась. Платить зарплату сотрудникам в июле и августе кинотеатрам пришлось уже за свой счет.

Сейчас кинотеатры Новосибирска готовят обращение с требованием разрешить им возобновить работу. Письмо будет направлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в Министерство культуры РФ и в Роспотребнадзор.

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