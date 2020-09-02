Появилось видео ДТП на Кирова, где троллейбус столкнулся с иномаркой

В соцсетях появилось видео аварии с троллейбусом и иномаркой. Фото: кадр из видео

В соцсетях появилось видео аварии с троллейбусом и иномаркой, произошедшей 2 сентября в Октябрьском районе. На кадрах ролика видно, как общественный транспорт врезался в легковушку.

— Водитель кроссовера KIA Sportage начал движение на зеленый сигнал светофора, а в этот момент в него въехал троллейбус. От удара кроссовер протащило несколько десятков метров и отбросило в столб, а второго участника — в здание, после чего он откатился назад. Пешеход, переходивший дорогу, чуть было не попал под раздачу, однако вовремя успел отпрыгнуть от надвигающихся на него нескольких тонн металла, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, в этот день многострадальный троллейбус умудрился попасть в еще одно ДТП, уже когда его эвакуировали с места первой аварии. Грузовик ЗИЛ, который тащил троллейбус на прицепе, врезался в «Бентли» в центре города.

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