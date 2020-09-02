Выиграй путешествие по стране: «Комсомолка» начинает конкурс «Россия, я люблю тебя!»

СИбиряки могут успеть побывать в любой точке России. Фото: Влад КОМЯКОВ

На сайте «Комсомольской правды» стартовал пятый всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!», который уже в пятый раз проводит наше изднание. Партнером проекта стала компания «Росгосстрах».

Суть конкурса такова: присылайте снимки с изображением своих любимых мест на территории России. Обязательно укажите, что изображено на фотографии. Где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли.На конкурс принимаются фотографии в формате jpg или jpeg, размер одного снимка – от 700 Кб до 5 Мб.

А дальше - все предельно просто. Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе - профессиональное. Судейского голосование и решит судьбу главного приза - сертификата на путешествие по России.

- Ждем ваши работы с 27 августа по 25 сентября. Подводить итоги мы будем 8 октября 2020 года, - говорят организаторы.

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