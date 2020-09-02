Тревел-блогеру, которого обвиняют в убийстве подписчика, продлили арест

Слева — Анатолий Гомзяков, справа — Алексей Хребтов. Фото: соцсети

Тревел-блогеру Анатолию Гомзякову, которого подозревают в убийстве новосибирца Алексея Хребтова, продлили арест до 11 ноября. Об этом сообщила в своем инстаграме его девушка София. Напомним, тело Хребтова нашли под окнами его дома в начале апреля. Уже пять месяцев следователи пытаются разобраться в этом деле.

Изначально преступление выглядело как несчастный случай. Но после первой экспертизы стало понятно, что падение было неслучайным: парня сильно избили и выкинули (или мертвым, или без сознания) из окна. Тогда у следствия возникла своя версия произошедших событий.

— По версии следствия, после совместного распития между мужчинами возник конфликт, после которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом в височную область, причинил черепно-мозговую травму, а затем сбросил его с балкона, — рассказывала КП-Новосибирск ранее старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Не так давно КП-Новосибирск опубликовала материал, в котором приводятся эксклюзивные выдержки из документов второй экспертизы по данному делу, где говорится о том, что погибший выпал не из своего окна, а из соседского. Также там сказано, что чисто физически Гомзяков не мог донести тело погибшего до соседней квартиры, никаких следов, свидетельствующих о волочении и перемещении тела, обнаружено не было. Так Таким образом, в деле действительно могут появиться новые подозреваемые — хозяин и гость из соседней квартиры, которые также в тот вечер выпивали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле

Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП» (подробнее).

Убийца живет за стенкой? В деле о загадочной гибели подписчика тревел-блогера появилась новая экспертиза

Заключение эксперта четко говорит о том, что погибший новосибирец Алексей Хребтов выпал не из своего окна, а из соседского (подробнее).