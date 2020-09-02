В Новосибирске школьников с температурой будут отправлять в изоляторы

На входе в школу всем детям с помощью «пистолетов» будут измерять температуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в Новосибирской области в очном режиме начали работать школы. Однако, чтобы должным образом следить за здоровьем учеников, образовательные учреждение соблюдают необходимые меры, предписанные Роспотребнадзором.

Одним из основных требований стало измерение температуры каждого ребенка, приходящего на занятия. Те дети, у которых показатели будут по тем или иным причинам превышать норму, будут помещены в «изолятор».

— На входе в школу всем детям с помощью «пистолетов» будут измерять температуру. Необходимыми устройствами у нас снабжены все учебные учреждения. Если у кого-то она по каким-то причинам будет повышенной, то ребенка должны будут отвести на изоляцию в медкабинет, где он будет дожидаться родителей. Они, в свою очередь, должны будут приехать за ребенком и забрать его домой. После чего обязательно посетить врача и выяснить причину недомогания. И уже исходя из того, что скажет врач, принимать решение, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Всем родителям стоит понять, что на такие меры школы идут в соответствии с федеральными распоряжениями. Все эти действия направлены только на то, чтобы сохранить здоровье детей.

Министр образования также отметил, что в случае выявления заболевшего ученика, будут устанавливаться его контакты, а класс закроют на карантин. Педагоги, работавшие с этим ребенком, должны будут обязательно сдать тест на коронавирус. Закрывать в таком случае на карантин всю школу не планируется, однако, если количество заболевших в ней будет превышать допустимые нормы, то такой вариант исхода событий возможен. В таком случае на какой-то период занятия в образовательном учреждении будут проходить в дистанционном формате.

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