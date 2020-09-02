Жителям Новосибирской области выдали 1,7 миллиардов рублей в кредит на приобретение жилья в селе

Сельская ипотека помогает развитию территорий. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников в среду, 2 сентября, побывал с рабочей поездкой в Маслянинском районе. Там главе региона представили планы дальнейшего развития сельских территорий.

- Мощный толчок развитию сельских территорий дала новая программа, инициированная Правительством России и поддержанная Президентом Владимиром Путиным – «Комплексное развитие сельских территорий». Уже за год реализации и активного участия Новосибирской области в этой программе мы видим серьёзные результаты. Когда я встречался с маслянинцами в 2018 году, главная просьба, с которой обращались жители, касалась перспектив развития служебного жилья, - пояснил Андрей Травников. - Мы тогда определили, что это должен быть приоритет №1, и впервые за много лет возобновили программу строительства служебного жилья для бюджетников в сельских территориях, причём на качественно новом уровне. Мы сдаём современные дома, уже два года реализуется эта программа, и мы обязательно продлим её, будем изыскивать средства для того, чтобы программа не останавливалась.

Губернатор побывал с рабочей поездкой в Маслянинском районе. Фото: правительство Новосибирской области.

Вложения потребуются немалые: два года подряд выделяется по 150 миллионов рублей на строительство новых домов. В прошлом году в рамках этой программы было построено и приобретено около 90 квартир. И теперь Новосибирская область входит в пятёрку лидеров по объёму выдачи сельской ипотеки среди российских регионов, наряду с Белгородской областью, республиками Башкортостан, Татарстан и Удмуртия.Э то направление является одним из приоритетов утверждённой в 2019 году Правительством региона программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Информацию о реализации проекта сельской ипотеки Губернатору представил директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров. Жителям Новосибирской области выдали в кредит 1,7 млрд рублей на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Новосибирская область также лидирует по сумме оформленных ипотечных кредитов среди регионов Сибирского федерального округа: на долю области приходится более 32%. Средний размер кредита по направлению сельской ипотеки составляет 2,3 млн рублей.

Чаще всего жильё приобретается в Новосибирском (65% от всех принятых заявок), Искитимском (20%), Краснозёрском (18%) и Карасукском (10%) районах области. Также сельская ипотека пользуется спросом у жителей Барабинского, Коченёвского, Сузунского, Маслянинского, Чановского, Татарского и Тогучинского районов.

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