Погода в Новосибирске на 3 сентября 2020 года: за день резко изменится

В Новосибирск идет похолодание. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Новосибирске 3 сентября 2020 года идет на похолодание, синоптики снова обещают дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25-27, в течение дня понизится до +15-17 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +20-25 градусов, по юго-востоку +30. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер северный со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 20.

«Яндекс Погода» прогнозирует небольшой дождь, температура днем достигнет максимум +23-26 градусов, но к вечеру снизится до +14.

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