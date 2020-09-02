Под Новосибирском менеджер банка повесила на клиентов кредиты и украла 676 тысяч рублей

Всего таким образом женщина присвоила себе 676 тысяч рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Татарск под Новосибирском сотрудница банка подделывала документы, чтобы оформлять на клиентов кредитки без их ведома и забирать себе деньги. Всего таким образом женщина присвоила себе 676 тысяч рублей.

— Старший клиентский менеджер работала в дополнительном офисе банка на улице Закриевского в Татарске. Она использовала личные данные своих клиентов, чтобы заключать от их имени соглашение на получение кредитной карты, подделывая подписи людей. Так, с кредитки одного клиента она получила 303 тысячи рублей, с кредитки другого 10 тысяч, а с кредитки третьей клиентки 363 тысячи рублей. При этом никто из людей даже не подозревал о том, что на них были оформлены эти карты, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске замдиректора школы попалась на уловку мошенников, представившихся сотрудниками банка, и лишилась 1 679 000 рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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