«Это фиаско»: троллейбус, который эвакуировали после аварии на Кирова, снова попал в ДТП

Троллейбус, который сегодня попал в аварию в Октябрьском районе, снова оказался участником ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске троллейбус, который сегодня попал в аварию в Октябрьском районе, снова оказался участником ДТП. Напомним, на пересечении улиц Кирова и Лобова, столкнулись троллейбус №5 и кроссовер KIA Sportage, последний снес забор и врезался в световую опору. Оба водителя утверждали, что ехали на зеленый сигнал светофора. А спустя некоторое время, грузовик ЗИЛ, транспортировавший этот троллейбус, врезался в иномарку в центре города.

— На Красном проспекте на площади Ленина водитель грузовика ЗИЛ, траспортировавший троллейбус, подбил купэ Bentley Continental GT перед пересечением с улицей Орджоникидзе. Участники заблокировали полосу для движения в направлении Ядринцевской , — сообщает паблик «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки предположили, что в этом ДТП виноват сам водитель иномарки. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки предположили, что в этом ДТП виноват сам водитель иномарки. А некоторые подписчики паблика пошутили, что у водителя троллейбуса сегодня явно не лучший день:

— «Бентли», похоже, сам под него подлез.

— Троллейбус прямо «везучий». Второе ДТП за день.

— Это полное фиаско.

— «Бентли», наверное, проскочить хотел, но не успел, — пишут люди.

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