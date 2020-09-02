Погода в Новосибирске на первую неделю сентября: что обещают синоптики

Сибиряков ждут дожди и похолодание. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказываем, какая Погода в Новосибирске на первую неделю сентября ожидает сибиряков. В регионе уже чувствуется дыхание осени: жителей ждут дожди и похолодание.

— В четверг, третьего сентября, в Новосибирской области еще будет довольно тепло. Температура воздуха будет достигать 26 градусов тепла, ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь, ветер будет дуть со скоростью примерно 6 метров в секунду. А вот с пятницы, 4 сентября, в регион придет похолодание. До конца недели температура воздуха будет достигать 13-15 градусов, ожидается облачность и дожди. Скорость ветра будет составлять 3-6 метров в секунду, местами возможны порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 746-748 миллиметров ртутного столба, — сообщили в Гидрометцентре России.

Как сообщает сервис Яндекс. Погода, в первую неделю сентября в Новосибирской области температура воздуха будет достигать 11-14 градусов тепла, ожидается облачность и небольшой дождь, скорость ветра составит 2-6 метров в секунду. Влажность воздуха будет составлять в среднем 80%.

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