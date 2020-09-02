Стало известно состояние новосибирцев, пострадавших в ДТП с троллейбусом

Пострадавших в ДТП с троллейбусом новосибирцев осмотрели врачи. Фото: «АСТ-54»
В Новосибирске медики осмотрели пострадавших в ДТП с троллейбусом. За помощью врачей обратились несколько пассажиров и водитель легковушки, с которой произошло столкновение.
— На данный момент осмотрены медицинскими работниками водитель «Киа», кондуктор троллейбуса и два пассажира троллейбуса, у всех не значительные травмы. Все отказались от дальнейшего лечения и медицинского обследования, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве также пояснили, что ДТП будут квалифицировать с материальным ущербом без пострадавших.
Напомним, авария произошла 2 сентября в Октябрьском районе на перекрестке улиц Кирова и Лобова. Оба водители утверждали, что ехали на зеленый.
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