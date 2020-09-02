«Пришла домой вся в крови»: сибирячка упала в яму по дороге из магазина

Сибирячка упала в яму по дороге из магазина. Фото: читатель КП

Сибирячка по пути из магазина упала в яму. Девушка ободрала руки и ноги. По ее словам, домой она пришла вся в крови.

— Это произошло вечером 31 августа во дворе дома №12/1 на улице Демакова. Освещения, предупреждающих знаков и ограды вокруг этих ям нет. Там были прохожие, которые это все видели и помогали ей подняться, они предложили вызвать полицию, она отказалась, — рассказал КП-Новосибирск знакомый сибирячки.

Рабочие ремонтировали тротуар и не поставили таблички. Фото: читатель КП

По снимкам с места, где упала девушка, видно, что там рабочие ремонтировали тротуар: укладывали бордюры. Для этого были вырыты ямы.

Напомним, еще одна сибирячка пострадал после падения. Женщина поскользнулась в магазине на разбитых яйцах. Она сильно ушибла копчик и ногу.

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