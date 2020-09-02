«Ты, трус, вернись»: таксист врезался в машину новосибирца и сбежал

Таксист задел черный седан, когда сдавал назад. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске таксист протаранил припаркованную «Хонду Цивик». Водитель вместе с пассажиром вышел посмотреть, какие повреждения остались на машинах. После осмотра оба сели и уехали. Все произошло вечером 31 августа. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Теперь владелец машины пытается найти таксиста.

— В службе поддержки такси отказались помочь, сказав, что смогут это сделать, лишь зная госномер автомобиля, — рассказал КП-Новосибирск Сергей. — Я обратился в ГИБДД, зафиксировали факт аварии. Повреждения небольшие, помялось крыло и бампер, но нельзя же так трусливо при свидетелях убегать с места аварии.

Юрист объяснила КП-Новосибирск, что в таком случае может грозить таксисту.

— Таксист должен был остаться, потому что есть ответственность за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Статья 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» влечет лишение права управления транспортными средствами на 1-1,5 года или административный арест до 15 суток. Но для этого нужно, чтобы таксиста разыскали и привлекли к административной ответственности в течение трех месяцев, — рассказала юрист Марина Пьянкова.

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