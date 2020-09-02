В Новосибирске погибли отец и сын: их тела нашли в квартире

Трупы нашли в квартире. Фото: Иван ПЕТРОВ

В Первомайском районе Новосибирска, в доме на улице Звездная были найдены тупы двоих мужчин. Произошло это днем 30 августа. Информацию о трагедии КП-Новосибирск сообщил источник.

— В квартире были найдены трупы 77-летнего отца и 51-летнего сына, без видимых признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти — отравление алкоголем, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Обстоятельства и причины смерти новосибирцев выясняются. Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в Следственном комитете РФ по Новосибирской области.

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