Сибирячка поскользнулась на разбитых яйцах в магазине и повредила копчик

Сибирячка поскользнулась на разбитых яйцах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В городе Обь, что под Новосибирском, поход в магазин для женщины обернулся серьезной травмой. Разглядывая товар, сибирячка не заметила на полу разбитые яйца, наступила на них и поскользнулась. Женщина со всего маху рухнула на пол и сильно ударилась.

— Это произошло в магазине на улице Ломоносова. В результате падения женщина повредила копчик и ногу, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Юрист Марина Пьянкова прокомментировала ситуацию. Она ответила, кто несет ответственность за травмы покупательницы.

— Ответственность за ситуацию ложится на магазин, где все произошло. Они обязаны содержать помещение в таком состоянии, чтобы это не угрожало безопасности и здоровью покупателей. Пострадавшей женщине в первую очередь необходимо зафиксировать, что стало причиной падения: она может сфотографировать или попросить запись с камеры. Далее ей нужно сохранить чеки на все расходы, связанные с лечением. После чего написать претензию в магазин и потребовать возместить ей расходы и моральный ущерб, — рассказала юрист.

По словам Марины Пьянковой, в случае отказа супермаркета возместить ущерб, сибирячка вправе обратиться в суд.

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