«Мы оба ехали на зеленый»: в Новосибирске не поделили дорогу троллейбус и иномарка

В центре Новосибирска столкнулись троллейбус и легковушка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В среду, 2 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. На пересечении улиц Кирова и Лобова не поделили дорогу троллейбус № 5 и кроссовер «KIA Sportage». Об этом рассказали очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— В аварии есть пострадавшие. Движение в сторону Выборной затруднено, — рассказал подписчик в группе.

В ГИБДД по городу рассказали, что произошло.

— Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились несколько пассажиров троллейбуса и водитель автомобиля «KIA». Все находятся в сознании. Их травмы и обстоятельства аварии уточняются. Известно, что троллейбус наехал на световую опору и строение, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

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