«Попробуй, забери»: в новосибирском зоопарке обед фоссы нацепили на рога оленя

В новосибирском зоопарке рассказали, для чего нацепили на рога оленя мясо. Оказывается, так решили развлечь фоссу. Чтобы животное не скучало, ему придумали хитрую кормушку.

— Мы не просто приносим фоссе корм, а устраиваем все так, чтобы она добывала его, прикладывая усилия. В этот раз мы накололи кусок мяса на оленьи рога. Они изогнуты, и просто сдернуть с них кусок оказалось не так-то просто. Тут понадобилась и сообразительность, и ловкость, и сила, — рассказали в зоопарке.

Фосса живет в новосибирском зоопарке с 2019 года. Фосса — хищник из семейства мадагаскарских виверр.

Напомним, из хитрых кормушек теперь питаются и попугаи. Их обед превратили в корабли и бусы. Так у пернатых остается меньше времени на лень.

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