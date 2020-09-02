Бесплатное питание в школах Новосибирской области 2020: куда звонить, если не дают

Власти будут контролировать обеспечение школьников обедами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 2 сентября, в правительстве региона по видеосвязи обсудили бесплатное питание в школах Новосибирской области 2020. Обеспечение школьников обедом стоит на особом контроле властей.

— Министерством образования региона организована тематическая горячая линия: 238-73-82, 238-73-83, 238-74-17, 238-73-85, 238-73-84. Главам районов дано поручение регулярно мониторить данную ситуацию и не допускать срывов процесса, — рассказали в правительстве.

Напомним, что 1 сентября 2020 года в Новосибирской области вышли на учебу более 347 000 школьников, 38 000 из них — первоклассники. В регионе начали работу пять новых школ: в Бердске, Мошковском районе, Кольцово, Новосибирске, а также корпус младших классов на 525 мест с бассейном и лабораториями в лицее № 130.

В этом году подготовка к учебному процессу велась с учетом эпидемиологической ситуации.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до конца сентября. По-прежнему действует масочный режим. Почти все ограничительные меры, принятые из-за угрозы распространения коронавируса, сняли. Все еще не работаю кинотеатры, также под запретом массовые мероприятия.

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