«Обзвонили все больницы»: под Новосибирском исчезла 43-летняя женщина с бордовой сумочкой

Под Новосибирском пропала 43-летняя женщина. Фото: «Лиза Алерт»

Под Новосибирском, в Искитиме, исчезла 43-летняя Оксана Евдокимова. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 26 августа. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Женщина вышла из дома по делам и не вернулась. Заявку получили от родных. Известно, 8 лет назад она пропадал, но позже выяснилось, что она попала в больницу и не могла об этом сообщить. Сейчас все больницы проверены. Женщины там нет, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей сибирячки: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза серо-зеленые.

Она была одета в розовую водолазку с коротким рукавом, джинсы и черно-оранжевые кроссовки. С собой она взяла бордовую сумку.

Все, кому что-либо известно о местонахождении Оксаны Евдокимовой, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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