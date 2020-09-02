«Булки подгорели»: новосибирских школьников научат тушить горящий противень

В Мошковском районе открылся кадетский класс МЧС. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области 20 пятиклассников поступили в кадетский класс МЧС. Он открылся на базе школы № 1 поселка Мошково. Ребята будут осваивать азы профессии спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Поле или дом поджигать для тренировок, конечно, не будут. Зачастую это делается так: берется металлический противень, туда наливается горючее топливо, поджигается, и ребята с безопасного расстояния должны будут потушить пламя огнетушителем, — рассказал КП-Новосибирск замруководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

В кадетском классе МЧС России для ребят также будут проводиться специальные занятия по стрельбе, плаванию, самозащите, оказанию помощи людям, патриотическому воспитанию и многое другое. А в декабре ко дню спасателя России руководство школы планирует привести учеников специализированного класса МЧС России к клятве кадета, где ребята уже наденут форму.

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