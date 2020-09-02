Минировал детский дом: под Новосибирском судят телефонного террориста

Телефонный террорист минировал детский дом и ЖКХ. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Оперативникам удалось выйти на след телефонного террориста, который «ставил на уши» все спецслужбы тревожными сообщениями. Преступника быстро вычислили и отдали в руки правосудия.

— Житель Тогучина был уже судим несколько раз за кражи, незаконное лишение свободы человека, применение насилия и оскорбления представителя власти, — сообщил источник в правоохранительных органах региона. — В феврале и марте обвиняемый несколько раз оставлял ложные сообщения о минирований социальных объектов.

Учитывая проблемы с законом, которые уже есть на счету 50-летнего «анонима», ему грозит реальное лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

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