Минировал детский дом: под Новосибирском судят телефонного террориста

Телефонный террорист минировал детский дом и ЖКХ.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Оперативникам удалось выйти на след телефонного террориста, который «ставил на уши» все спецслужбы тревожными сообщениями. Преступника быстро вычислили и отдали в руки правосудия.
— Житель Тогучина был уже судим несколько раз за кражи, незаконное лишение свободы человека, применение насилия и оскорбления представителя власти, — сообщил источник в правоохранительных органах региона. — В феврале и марте обвиняемый несколько раз оставлял ложные сообщения о минирований социальных объектов.
Учитывая проблемы с законом, которые уже есть на счету 50-летнего «анонима», ему грозит реальное лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.
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