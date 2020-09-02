«Хотел посмотреть, что внизу»: новосибирец разбил голову, упав с лестницы

Новосибирец упал с лестницы и разбил голову. Фото: МАСС

В Новосибирске мужчина упал с лестницы и разбил голову. Это произошло в подъезде дома на улице Станиславского. Детали происшествия рассказали в МАСС.

— Это произошло вечером 1 сентября. Мужчина упал с перил лестницы между 4 и 3 этажами и ударился головой о подоконник. Скорее всего, мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, просто вышел покурить из квартиры, но перегнувшись через перила, упал вниз, — рассказали спасатели.

На мест помимо спасателей МАСС работали врачи «скорой». Они госпитализировали пострадавшего в больницу.

Напомним, на прошлой неделе мужчина пытался перелезть через забор, зацепился штаниной и проткнул ногу пикой ограждения. С переломом ноги его также увезли в больницу.

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