«Сядь ко мне в машину»: новосибирцы обвинили 40-летнего мужчину в приставаниях к девочке

автомобиль попал на камеры возле ворот школы. Фото: стоп-кадр

В Дзержинском районе Новосибирска у школы № 7 на улице Лежена произошел неприятный инцидент. К 12-летней девочке, которая шла в школу за учебниками, подъехал незнакомец. Он звал ее в свою машину, пытался познакомиться. Школьница напугалась и убежала.

Об этом КП-Новосибирск рассказал Павел, муж старшей сестры школьницы.

— Это произошло 30 августа 2020 года. Он остановился перед ней возле пешеходного перехода на седане серого цвета. Он спросил, как ему проехать до метро, чтоб девочка села в машину и показала дорогу. Она отказалась, тогда он попытался с ней познакомиться. Она напугалась и убежала в школу, — рассказал КП-Новосибирск Павел. — До школы две минуты пешком, но теперь мы боимся ее отпускать одну. Родители провожают ее.

После этого девочка рассказала обо всем родителям. Они подали заявление в полицию.

Школьница так описала незнакомца: мужчине на вид лет 40, у него темно-русые волосы, все лицо в шрамах от прыщей.

В ГУ МВД по Новосибирской области пока не прокомментировали этот случай.

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