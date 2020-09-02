«Там что, человек сидит?»: сгоревший автомобиль напугал новосибирцев

В Новосибирске среди дороге сгорел автомобиль. Фото: «Подслушано в Первомайке»

В Первомайском районе Новосибирска сгоревшая машина напугала людей. Им показалось, что в салоне сидит водитель. После пожара машину никто не убрал с дороги. Снимком сгоревшего авто поделились очевидцы в соцсети.

— Это произошло в ночь с 31 августа на 1 сентября на улице Пришвина перед пересечение с улицей Одоевского, — рассказал автор снимка в группе «Подслушано в Первомайке».

Новосибирцам показалось, что в салоне сидит человек.

— Там что, сидит человек? — испугались новосибирцы.

В МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.

— 1 сентября в 02:03 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. В течение шести минут пожарные ликвидировали открытое горение на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет, - рассказали спасатели.

Напомним, этой ночью новосибирцев также напугали горевшие автомобили. Очевидцы услышали взрыв. Выглянули в окно и увидели пожар на парковке. Серьезные повреждения получили две машины. Пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Услышала взрыв»: в Новосибирске на парковке у дома сгорели два автомобиля.

Дознаватели выясняют, из-за чего случился пожар. (подробнее)