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Общество

«Ростелеком» провел оптику в частный сектор города Карасук Новосибирской области

Жители частного сектора города Карасук получили возможность пользоваться цифровыми сервисами компании «Ростелеком»
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Для этого в административном центре одноименного района Новосибирской области была построена сеть по технологии GPON, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Обновление технической инфраструктуры в перспективе позволит подключить к услугам федерального провайдера более 1 300 домохозяйств.

Прокладку волоконно-оптических линий удалось провести в сжатые сроки благодаря проекту, разработанному Новосибирским филиалом «Ростелекома». Он подразумевает привлечение к работе партнера-инвестора, который берет на себя проектирование, согласование и строительство оптических сетей в районах области с последующей передачей на баланс «Ростелекома».

- В дальнейших планах компании-тиражирование проекта по обеспечению оптикой частного сектора на другие территории Новосибирской области. Предварительно дорожная карта программы рассчитана на 3-4 года: за это время современные технологии придут в частный сектор 28 крупных населенных пунктов региона. При этом выгода очевидна для всех сторон: для «Ростелекома», для партнера и для абонентов, - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Жители города Карасук теперь могут смотреть цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Новым абонентам «Ростелекома» стали доступны элементы сервиса «Умный дом».

В июле 2020 года прокладка сетей GPON началась в населенных пунктах Краснозерское, Баган и Купино, в которых доступ к цифровым услугам «Ростелекома» после завершения работ получат более 5 тысяч семей.