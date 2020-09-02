«Дети плакали, а он носился с ведром»: новосибирские спасатели наградили пятиклассника за помощь в тушении бани

Пятиклассника наградили спасатели за помощь на пожаре. Фото: МЧС по Новосибирской области

Спасатели МЧС по Новосибирской области наградили пятиклассника Михаила Сагалова за помощь в тушении бани. Пожар произошел еще в июле, когда стояла аномальная жара. В Новолуговом загорелась баня. Огонь угрожал перекинуться на соседние дома. Подросток не растерялся, схватил ведро и первым начал тушить пожар. В это время жильцы позвонили на 112 и вызвали помощь.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— После того, как приехали пожарные, мальчик продолжал помогать. На полную ликвидацию происшествия ушло полчаса. Благодаря мальчику и неравнодушным жителям с огнем удалось справиться быстро, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Михаил не растерялся, а бросился тушить огонь еще до приезда пожарных. Фото: МЧС по Новосибирской области

Местная жительница Ольга Кропотова рассказала, что многие при виде огня растерялись.

— Дети стояли в стороне, кто-то плакал, кто-то снимал видео на смартфон, а Миша безустанно таскал ведра, смело заливая огонь. Моя дочь сказала, что он — герой, рассказала Ольга.

Спасатели поблагодарили Михаила Сагаловуа за смелость и самоотверженность, а его родителей — за достойное воспитание сына.

Известно, что учится в пятом классе лицея «Технополис» в поселке Кольцово.

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