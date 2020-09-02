Пыли будет меньше: на дорогах Новосибирска зимой будут использовать новый реагент

В Новосибирск стали завозить соль против гололеда.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске начали готовиться к сезону гололеда. В город стали завозить минералы для производства противогололедной смеси — гранитную крошку и природную соль из Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
— На базу уже поступило 10% крошки горных пород и 20% соли. Проверяется качество не только входящего материала, но и полученной смеси против гололеда. К 15 октября мы должны быть полностью готовы, — рассказал директор МКУ «ДЭУ-1» Алексей Лыков.
Всего в планах муниципалитета запасти 55 тысяч тонн гранитной крошки с солью. В этом году также закупят химические противогололедные реагенты. Ими будут посыпать центральные улицы города.
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