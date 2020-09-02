Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирусом за последние сутки заболели в два раза меньше человек, чем выздоровели. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 2 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. Это данные оперштаба регионального правительства.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 419 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в Новосибирской области с начала вспышки зарегистрировано 11 456 случая COVID-19, в том числе инфекцию подхватили 684 ребенка.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 52 человек, выписали с выздоровлением 93 пациента. К сожалению, еще три человека умерли в инфекционном госпитале. Все они пожилые люди. Всего за время эпидемии скончались 361 пациент.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

В реанимации сейчас — 48 человек. Самостоятельно не могут дышать, и подключены к аппарату ИВЛ подключили 5 пациентов.

Всего с момента вспышки заболевания в регионе выздоровело 10 166 человек.

Напомним, в Новосибирской области режим повышенной готовности действует до конца сентября. В силе масочный режим. Тем не менее, почти все ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, в регионе сняты. Больницы, перепрофилированные под инфекционные госпитали, возвращаются к обычному формату работы. Всю нагрузку по больным коронавирусом на себя возьмут две больницы.

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