Очень нескромно: обнаженная сибирячка в маске устроила фотосессию у реки

Сибирячка устроила откровенную фотосессию на берегу Оби. Фото: yulichka_nsk
Сибирячка устроила откровенную фотосессию на берегу Оби. Девушка снималась полностью обнаженной: из реквизита и костюма у нее была только черная маска на голове, закрывающая ее лицо.
— Наконец-то маска от коронавируса пошла в ход, — пошутила девушка, подписав снимки на своей странице в инстаграм.
Смелую и совсем не скромную съемку не смогли оставить без внимания и подписчики девушки. За несколько дней снимок на ее странице набрал более 350 лайков и достаточное количество комментариев:
— Это очень смело!
— Ты настоящая красотка.
— Фото огонь, лайков должно быть явно больше!
— Просто огонь, — пишут люди.
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