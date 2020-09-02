Очень нескромно: обнаженная сибирячка в маске устроила фотосессию у реки

Сибирячка устроила откровенную фотосессию на берегу Оби. Фото: yulichka_nsk

Сибирячка устроила откровенную фотосессию на берегу Оби. Девушка снималась полностью обнаженной: из реквизита и костюма у нее была только черная маска на голове, закрывающая ее лицо.

— Наконец-то маска от коронавируса пошла в ход, — пошутила девушка, подписав снимки на своей странице в инстаграм.

Смелую и совсем не скромную съемку не смогли оставить без внимания и подписчики девушки. За несколько дней снимок на ее странице набрал более 350 лайков и достаточное количество комментариев:

— Это очень смело!

— Ты настоящая красотка.

— Фото огонь, лайков должно быть явно больше!

— Просто огонь, — пишут люди.

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