Жители многоэтажек в Новосибирске жалуются на отсутствие подъезда для пожарных к их домам

Жители многоэтажек на улице Сухарная жалуются на отсутствие парковки и подъезда для спецтехники у их домов. Фото: «Сибкрай.ru»

Жители многоэтажек на улице Сухарная жалуются на отсутствие парковки и подъезда для спецтехники у их домов. Сибиряки опасаются, что возникшие рядом стройки отнимут у них последнюю возможность пропускать в свои дворы пожарные автомобили и автомобили скорой.

— Особенно нелегко приходится жителям дома №101, расположенного в тупике двора. Обзор официальных границ земельного участка, на котором расположены дома, показывает, что организация кругового движения вокруг домов невозможна, а круговой проезд организованный сейчас — это самодеятельность застройщика, пытавшегося любым способом сдать построенные дома приемочной комиссии. В настоящее время любой заезд в тупиковый двор дома №101 спецтехники, будь то машина скорой помощи или пожарная машина, парализует движение машин по его территории и делает невозможным заезд на подземную парковку. Отсутствует площадка для разворота пожарной техники, которая необходима согласно пожарным нормативам. Подъезжая к дому №101 с обеих сторон, к местам расположения гидрантов, спецтехника оказывается парализованной в ловушке, из которой нет сквозного проезда, как следствие, перекрывается подъезд к дому техники, — сообщает издание «Сибкрай.ru».

А сам заезд на территорию не только очень узкий, но и находится под углом чуть ли не в 90 градусов. Застройщик, которому принадлежали эти дома, обанкротился. Местные жители уже не раз пытались решить проблему своими силами, но успехом их попытки не увенчались. В мэрии горожанам помочь не смогли, другие службы тоже отказываются браться за это дело. Осложняет ситуацию еще и то, что территорию дома №101/1 обслуживает УК, а в доме №101 создано ТСЖ. Впрочем, они тоже не решились помочь сибирякам с их проблемой.

При этом как-либо уменьшить количество машин в своем дворе жильцы тоже не могут. Автомобилистам просто некуда деваться, ведь парковочных мест у дома меньше, чем, собственно, желающих припарковаться. Увеличить парковку нельзя — тогда жители совсем лишаться даже той узкой дороги, которая пока позволяет проезжать спецтехнике.

Сейчас дом № 101 подпирает новая стройка, которая отрезала все немногочисленные пути подъезда для спецслужб, несмотря на письменные возражения жителей, поданные в свое время на публичных слушаниях против строительства гостиницы по соседству на муниципальной земле. Сейчас сибиряки опасаются, что после завершения стройки они лишаться последней возможности сделать пожарный выезд.

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