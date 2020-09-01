«Они выпадают клоками»: сибирячка хотела нарастить волосы, но вместо этого лишилась своих

Девушка нашла горе-мастерицу в социальных сетях. Фото: предоставлено героем материала

Сибирячка хотела нарастить волосы, но вместо этого практически лишилась своих. Девушка нашла горе-мастерицу в социальных сетях и даже не предполагала, что процедура красоты кончится для нее такой катастрофой.

— Я сама из Сибири, но из другого города. В Новосибирске ориентируюсь не так хорошо. Но конкретно эту мастерицу я нашла в соцсетях, у нее был аккаунт в инстаграме, ее работы мне понравились. Я подвоха не заметила. В итоге, я к ней приехала, и оказалось, что она принимает не в салоне, а на дому. Ну, это меня не сильно смутило, мало ли что, проблемы со студией, например. А вот неладное я уже почувствовала, когда мы уже начали процедуру. Во время перерыва вышла на балкон, и мимоходом увидела, что волосы для наращивание сидит и капсулирует там ее муж, вообще непонятно каким образом… Уже тогда я насторожилась, но продолжала верить в лучшее. Когда мы закончили, я попросила ее сфотографировать мои волосы, расплатилась и ушла. Когда вышла из подъезда, услышала, что надо мной смеется компания девушек, стоящих рядом. Это меня прямо испугало, я села в такси, открыла то самое фото и ужаснулась: у меня на голове был просто кошмар! — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая девушка Елена. — Я сразу же написала этой мастерице, что свою работу она сделала плохо и я недовольна. Она предложила мне волосы покрасить, сказала купить краску и ехать к ней. Но только она еще попросила ей за это доплатить еще почти семь тысяч. Я ей сказала, что работу надо переделывать, но она отказалась! И потом заблокировала меня. Я просто в жутком состоянии, у меня болит голова, я не слезаю с обезболивающих таблеток, не могу спать, мою голову со слезами. Волосы испорчены, выпадают клоками, их нужно будет долго восстанавливать. Мне теперь на лечение деньги нужны, а еще и за это наращивание я отдала почти 19 тысяч рублей.

Сибирячка не предполагала, что процедура красоты кончится для нее такой катастрофой. Фото: предоставлено героем материала

Сейчас сибирячка не может снять эти волосы, поскольку ждет встречи с юристом и экспертизы, чтобы зафиксировать вред здоровью. После этого девушка планирует получить компенсацию с мастерицы за моральный и материальный ущерб.

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