«Приехали ДПС и реанимация»: в Новосибирске иномарка въехала в пассажирский автобус

На проезде Энергетиков «Toyota Caldina» врезалась в пассажирский автобус. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, 1 сентября, произошло ДТП. На проезде Энергетиков «Toyota Caldina» врезалась в пассажирский автобус.
— От удара универсал остался без бампера, капота, который сложился, а также фар и решетки радиатора. На месте работали сотрудники ДПС и реанимация, информации о пострадавших не поступало, — цитирует очевидцев случившегося паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом сибиряки написали о том, что на данном участке дороги аварии, в последнее время, стали происходить чаще:
— Ну, тут водитель легковушки виноват.
— Что-то часто там аварии стали происходить.
— Надо же, сразу две машины ДПС подъехали, — пишут люди.
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