«Приехали ДПС и реанимация»: в Новосибирске иномарка въехала в пассажирский автобус

На проезде Энергетиков «Toyota Caldina» врезалась в пассажирский автобус. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, 1 сентября, произошло ДТП. На проезде Энергетиков «Toyota Caldina» врезалась в пассажирский автобус.

— От удара универсал остался без бампера, капота, который сложился, а также фар и решетки радиатора. На месте работали сотрудники ДПС и реанимация, информации о пострадавших не поступало, — цитирует очевидцев случившегося паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом сибиряки написали о том, что на данном участке дороги аварии, в последнее время, стали происходить чаще:

— Ну, тут водитель легковушки виноват.

— Что-то часто там аварии стали происходить.

— Надо же, сразу две машины ДПС подъехали, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru