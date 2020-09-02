Погода в Новосибирске на 2 сентября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

Погода в Новосибирске будет пасмурной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 2 сентября 2020 года будет пасмурной, синоптики обещают тепло и дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +23-25 градусов, ночью — +12-14. Ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +20-25 градусов, по юго-востоку +30. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18.

«Яндекс Погода» прогнозирует пасмурную погоду и небольшой дождь. Температура днем составит +20-21 градусов.

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