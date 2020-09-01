Праздник, который всегда с тобой

Андрей Шимкив побывал в Сузуне. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Несмотря на пасмурную погоду и ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, праздник в школе №301 им. В.А. Левина состоялся. Причем торжество для учеников и педагогов было двойным: там начали строить новую пристройку.

- Уважаемые педагоги, родители, первоклашки! Сегодня необычная линейка, многие в масках, но, я думаю, мы и это испытание пройдем, - обратился к участникам торжественной линейки председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. - Сегодня, наверное, каждый из нас вспоминает своего первого учителя, свою школу. Конечно, сердце трепещет. Я хочу всех вас поздравить. Смотрите, как внимательно первоклашки слушают, значит, будут учиться хорошо. Уважаемые учителя, вам терпения и родителям терпения! Выпускники дерзайте, учитесь, входите во взрослую жизнь и всё у вас получится! Всех с 1 сентября!

Пристройка возводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области». На реализацию проекта из федерального бюджета было выделены более 147 миллиона рублей, 41,5 миллиона рублей направлено из областного бюджета и около 1 миллиона рублей из местного бюджета.

После поездки в Сузун Андрей Шимкив поделился планами о дальнейшем развитии сельских школ:

- То, что мы видели сегодня в Сузуне, в сельских школах, - результат действия областных программ, выполнения наказов. В 301-й школе два этажа пристройки уже почти под крышу вывели. А в школе №2 почти закончен проект пристройки на 400 человек - находится на государственной экспертизе. Строительство и модернизация школ для Сузунского района – необходимость. Мы впервые за последние 25-30 лет начинаем строить сельскую школу в селе Шайдурово. Впервые в Сузунском районе и в области! Впервые с советских времен, если тогда и были такие школы, то единицы. В следующем году приступаем. Я считаю, что наша задача – обеспечить доступность образования - дети должны получать образование одинаково, хоть в селе, хоть в городе. Мы на сегодня сохранили областные программы «Школьное окно», «Школьная кровля. Есть договоренность, что будем в регионе рассматривать программу «Школьный стадион», потому что в сельских территориях необходимо привести стадионы в соответствующее состояние. В школах появляется все необходимое оборудование, классы шикарные! Я думаю, сельское образование никогда не уступало городскому, если честно. Потому что или 5-6 детей учить, либо 35, разница есть. Да, на селе не везде хватает учителей, но и здесь принимаются меры. Есть программа, чтобы учителя и медики оставались жить на селе. А для этого нужна инфраструктура, нужно, чтобы в каждом селе было рабочее предприятие. Будущее за небольшими деревнями, когда есть школа, дороги, вся инфраструктура. Тогда есть вариант, что молодёжь будет оставаться здесь!» - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.