Открытие санаториев в Новосибирской области: как будут работать, какие ограничения

Ранее многие из санаториев работали в режиме обсерваторов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Открытие санаториев в Новосибирской области: стало известно, что учреждения отдыха возобновляют свою работу. Ранее многие из санаториев работали в режиме обсерваторов.

— Работа санаторно-курортных организаций возобновляется при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора и санитарных норм, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Напомним, ранее всех иногородние, прибывшие в Новосибирскую область из-за границы, проводили обязательный карантин в обсерваторах, которые были развернуты на базе санаториев.

Сегодня также стало известно о том, что на спортивные командные соревнования у нас в регионе разрешили вход болельщикам. При этом заполнен стадион должен быть не более, чем на 25% от общей вместимости.

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