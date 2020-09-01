В Новосибирске метро «Гагаринская» оцепила полиция: рассказываем, что случилось

В соцсетях очевидцы сообщают, что метро было оперативно взято под контроль полицией. Фото: "АСТ-54"

Метро «Гагаринская» в Новосибирске оцепили из-за оставленной на станции сумки. В соцсетях очевидцы сообщают, что метро было оперативно взято под контроль полицией.

— На станции метро был обнаружен бесхозный рюкзак, стоящий на сиденьях у колонны. Место оперативно было взято под контроль полицией, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Скоро должны прибыть спецслужбы для проверки подозрительного предмета.

В комментариях под постом сибиряки предполагают, что, вероятнее всего, этот рюкзак — просто забытый кем-то аксессуар. Но большинство все же считает, что лучше перестраховаться.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что около пяти часов вечера на станции метро полицейский заметил бесхозный мужской рюкзак. К счастью, хозяина вещи удалось быстро найти, никакой угрозы для пассажиров не было. Сейчас метро работает в штатном режиме.

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