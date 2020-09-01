Поехал в Новосибирск и пропал: в городе ищут мужчину в белой футболке и черных штанах

В Новосибирске ищут 40-летнего Игоря Евгеньевича Кудрявцева. Фото: "Лиза Алерт"

В Новосибирске ищут 40-летнего Игоря Евгеньевича Кудрявцева. Мужчина живет в Новосибирской области, он поехал в Новосибирск, где и пропал. Последний раз его видели 12 августа, уже в Октябрьском районе города. Сибиряк долгое время не выходит на связь с родными.

— Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет, предположительно, в белую футболку, черные штаны и кроссовки.

Поисковики предполагают, что мужчина может находиться в разных городах и районах.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Игорь Евгеньевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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