Новосибирец на «Ауди» сбил 14-летнего мальчика: ребенок перебегал дорогу не по «зебре»

Новосибирец сбил на иномарке подростка. Фото: ГИБДД Новосибирска

Во вторник, 1 сентября, в Советском районе Новосибирска произошло ДТП с участием ребенка. Водитель на «Ауди 6» сбил 14-летнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло в 11.30 в Советском районе. Водитель 1974 года рождения у дома №1 на улице Золотодолинска наехал на подростка. Мальчик переходил дорогу в неположенном месте, — рассказали в ведомстве.

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Напомним, 20 августа в Ленинском районе Новосибирска байкер на «зебре» сбил девочку: наезд зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа детей перебегает дорогу по «зебре» сбил ребенка. У 7-летней пострадавшей врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Кроме того, у малышки от удара оказался выбит передний зуб.

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