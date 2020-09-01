В Новосибирске столкнулись грузовик и «Мазда»: пострадал 21-летний водитель иномарки

Молодого водителя увезли на "скорой". Фото: госавтоинспекция Новосибирска

В Новосибирске в Ленинском районе произошло ДТП. Около 13:20 там столкнулись иномарка и фура. В итоге пострадал молодой водитель легковушки — его увезли на «скорой».

— 21-летний водитель «Мазды» ехал по улице Станционной от площади Энергетиков в сторону Бетонного переезда. У дома № 44 на улице Станционная он столкнулся с автомобилем «Исизу», который остановился на дороге, чтобы развернуться. Пострадавший мужчина доставлен с ушибами и сотрясением головного мозга для дальнейшего обследования в больницу, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

43-летний водитель грузовика не пострадал. На месте работает экипаж, устанавливает все подробности аварии.

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