Под Новосибирском многодетная мать облилась бензином назло мужу и сгорела заживо

В СК по НСО начали проверку.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Под Новосибирском произошла трагедия. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Следственном комитете НСО. Супружеская пара из деревни Евсино после застолья поссорилась. Разгневанная супруга облила себя бензином и заперлась на веранде. Она угрожала, что подожжет себя. Мужу удалось успокоить жену. Супруги уже мирно беседовали, как вдруг сибирячка попросила закурить.
— Мужчина машинально поднес зажигалку, и произошло возгорание. По данному факту следственными органами СК по Новосибирской проводится доследственная проверка, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Сибирячку вместе с мужем доставили в больницу. У женщины обгорело 90 процентов тела, у ее мужа 10% тела. Через два дня женщина скончалась. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти погибшей.
Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшей сибирячки осталось трое детей-школьников.
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