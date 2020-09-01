В АО «РЭС» поздравили первоклассников с Днем знаний

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Накануне начала учебного года по сложившейся доброй традиции в акционерном обществе «Региональные электрические сети» при поддержке первичной профсоюзной организации Общества было организовано поздравление с Днем знаний первоклассников из числа детей сотрудников. В условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции памятные подарки вручили родителям первоклашек, мероприятие было проведено в индивидуальном порядке с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Подарки от профсоюза получили более 200 учеников по всей Новосибирской области.

Родителям ребят, впервые переступающих порог школы, вручили «Набор первоклассника» и яркие воздушные шары с пожеланием успехов в учебе, хорошего настроения, сил и крепкого здоровья - и первоклашкам, и их родным! Вместе с подарками для детей передали и красочные листовки, которые напоминают о правилах безопасного поведения с электричеством и рациональном использовании электроэнергии.

АО «РЭС» поздравляет всех учащихся с началом нового учебного года и обращает внимание педагогов и родителей на актуальную проблему предупреждения детского электротравматизма.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Энергетики, со своей стороны, обязательно возобновят проведение уроков электробезопасности в городских и сельских школах Новосибирской области по мере нормализации эпидемиологической обстановки на территории региона. А пока все заинтересованные стороны могут использовать широкий спектр профилактических материалов, разработанных специалистами АО «РЭС», для предотвращения случаев детского электротравматизма. Все материалы доступны к скачиванию на официальном сайте компании www.eseti.ru в соответствующем разделе.

В компании выражают надежду, что напоминание школьникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности позволит избежать в новом учебном году забот и происшествий.