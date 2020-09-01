«Бедняжка, он пытался от него уползти»: новосибирец сбил пса, а потом стрелял в него из ружья

Пес ползал, волоча задние лапы несколько дней. Фото: osirotevshii

С дворнягой по кличке Джой, который жил на Тайгинской улице в Новосибирске, жестоко обошлись. Сначала он попал под машину, а потом кто-то засадил в него пулю. Несколько дней пес не мог ходить, а ползал на задних лапах, скуля от боли. Но спасти беднягу не удалось. Волонтер Кристина, которая подобрала его и отвезла на лечение, рассказала, что произошло.

— Мне рассказали люди, которые жили на Тайгинской, что его около 25 августа сбила машина, а потом кто-то решил его подстрелить. Джой еще дня 3-4 ползал по дороге, скулил. Он и раньше жил на улице, а тут никто не хотел его забирать, пока об этом не рассказали в соцсетях. И тут уже откликнулись мы, — рассказала КП-Новосибирск Кристина.

Волонтеры пытались его спасти, но у Джоя было слишком много травм. Фото: osirotevshii

Девушка взяла на себя расходы по лечению Джоя. Вместе с другими добровольцами она отвезла его в ветклинику. Псу поставили кучу диагнозов — самый тяжелый из них был перелом тазовых костей и раздробление позвоночника, которые пробила пуля. Волонтеры надеялись, что смогут справиться, на три дня окружили Джоя заботой и вкусной едой. Но шансов у него уже не было.

— Мы понимали, что Джой не жилец, у него было столько травм, что это уже не оперируется. Он бы так и мучился, не мог бы ни в туалет сходить, ни просто ходить нормально. Вчера его усыпили, — рассказала Кристина.

За три дня до усыпления волонтер попросила всех неравнодушных отправить деньги Джою. Они успели собрать 36 тысяч рублей — этого хватило, чтобы покрыть затраты и на лечение, и на кремацию.

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